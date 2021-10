Calciomercato Juventus, bomber in saldo | Sfida a quattro deluxe

Calciomercato Juventus, colpo gobbo in attacco: si profila una sfida serrata per l’acquisto della punta d’esperienza.

In casa Juventus, l’acquisto di una prima punta d’esperienza, che sia capace di affiancarsi ai tanti giovani presenti in rosa, è di stringente attualità. I bianconeri stanno scandagliando il mercato, alla ricerca del tassello giusto da consegnare a Max Allegri.

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, infatti, è arrivato Moise Kean dall’Everton, ma dalle prime uscite stagionali è emerso come il reparto offensivo debba essere rinforzato almeno con un altro innesto. Tanti sono i profili accostati alla “Vecchia Signora”: sicuramente quello che maggiormente potrebbe ingolosire Cherubini & company è Dusan Vlahovic, ma per il classe ‘2000 della Fiorentina, che non rinnoverà il suo contratto con i Viola, il rischio che si possano creare i presupposti per un’asta furiosa c’è tutto. Ecco perché Madama potrebbe decidere di virare su un profilo d’esperienza, dal costo di cartellino relativamente contenuto: in questo senso, ci sono molte novità da prendere in considerazione.

Lacazette alla Juventus, calciomercato: sfida al Milan | Corsa a 4 per il francese

Secondo quanto riportato da Football London, anche la Juve si sarebbe iscritta alla corsa per Alexandre Lacazette, il cui contratto con l’Arsenal, in scadenza nel 2022, salvo clamorosi dietrofront, non sarà rinnovato. Ragion per cui, il francese sta cominciando a guardarsi intorno, tastando il terreno in vista di un cambio di maglia che, stando così le cose, sembra diventare sempre più probabile con il passare delle ore. A monitorare la situazione legata al bomber classe ’91, oltre ai bianconeri, ci sono anche Atletico Madrid, Siviglia e Milan, ingolosite dalla possibilità di ingaggiare a parametro zero un calciatore che comunque ha nel proprio bagaglio una grande esperienza internazionale.