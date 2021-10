Calciomercato Juventus, fari puntati sul nuovo gioiello azzurro

Il calciomercato della Juventus è ovviamente rivolto già al 2022. A gennaio o in estate, una cosa è certa: i supporters bianconeri aspettano rinforzi.

Così come li aspetta magari anche mister Allegri, chiamato dalla società bianconera per aprire un nuovo ciclo vincente. La Juventus ha ormai deciso di voler puntare sul ringiovanimento della rosa e del resto sta cercando di pescare giovani talenti in giro per l’Europa, da far crescere anche nelle giovanili o in altre squadre in prestito. Il calcio italiano ora ha scoperto un nome nuovo, quello del bomber Lucca. Sei gol in sette partite in serie B, questo ragazzo è esploso con la maglia del Pisa e ha attirato ancor di più le attenzioni di tanti club dopo il gol segnato in under 21. E’ un centravanti alto ma allo stesso tempo abile a muoversi e dotato di una buona tecnica. Un vero affare per il futuro insomma.

Calciomercato Juventus, Milan e Fiorentina pensano a Lucca

E questo sembrano averlo capito tante squadre di serie A, pronte a fiutare l’affare. Il Pisa – come sottolinea Sportmediaset – è pronto a cederlo per dieci milioni di euro ma non a gennaio, visto che i toscani mirano al salto di categoria. Il portale sportivo rivela l’interesse del Milan, a caccia dell’erede di Ibrahimovic, ma anche della Juventus per la prossima stagione. E in lizza ci sarebbe anche la Fiorentina, che dovrà cercare il sostituto di un Vlahovic destinato alla partenza.