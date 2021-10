Calciomercato Juventus, Milan: addio ai due pupilli | Bianconeri in pole

Calciomercato Juventus, saranno gli ultimi mesi in rossonero dei due pupilli del Milan. Il loro futuro potrebbe essere in bianconero.

Calciomercato Juventus, il Milan non riuscirà a trattenere i due giocatori. Dopo i casi Calhanoglu e Donnarumma, altri due rossoneri diranno addio alla rosa di Pioli, stiamo parlando del centrocampista Kessie e del difensore centrale e capitano Romagnoli. Come sappiamo il mediano rossonero non ha accettato il rinnovo e sarebbe corteggiato dalla Premier League, oltre che dai bianconeri. Per quanto concerne il centrale italiano, la proposta del suo entourage, di 8 milioni a stagione, non è stata ben accolta dalla dirigenza rossonera che a questo punto potrebbe dirgli addio quasi sicuramente.

Addio a Romagnoli e Kessie | Il Milan perde i due suoi pupilli

Come riportato da ‘Repubblica’ l’esodo di altri due rossoneri sembra cosa ormai fatta. Kessie potrebbe già lasciare a gennaio, andando all’estero, Tottenham, Liverpool e Psg interessate, o rimanere in Italia con la Juventus in pole seguita anche, incredibilmente, dall’Inter. Per quanto concerne invece Romagnoli la situazione è leggermente diversa.

Il giocatore infatti vorrebbe rinnovare ma la proposta mossa dal suo entourage alla dirigenza del Milan non è stata nemmeno presa in considerazione visto che il giocatore vorrebbe un aumento a 8 milioni di euro a stagione, contro i 6 che guadagnava in questo momento. Discorso già chiuso in partenza per la dirigenza rossonera che a questo punto potrebbe valutare la cessione di entrambi i profili.