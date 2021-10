Calciomercato Juventus, prezzo fissato: servono 60 milioni

Le voci di calciomercato in casa Juventus si sono moltiplicate in questo periodo di stop dei campionati. Mercato incandescente anche all’estero.

Ci sono tanti giovani talenti in vetrina in questa prima parte della stagione. E anche la Nations League ha evidenziato il valore di giocatori come Tchouameni, centrocampista centrale che ha trionfato con la Francia di Deschamps da assoluto protagonista. Un mediano moderno, che sa fare bene tutto e che riesce a dare equilibrio alla linea mediana. Profilo ideale insomma per tanti top club europei pronti a sfidarsi per averlo.

Calciomercato Juventus, la valutazione alta di Tchouameni

Come riporta Sportmediaset, il Monaco ha fissato di fatto il prezzo per lasciar partire il suo talento. Servono 60 milioni di euro. Una cifra non da poco, specie di questi tempi. Con il Real Madrid che lo ha messo nel mirino per il futuro come sostituto di Casemiro e pare pronto a fare un’offerta. Anche il Chelsea di Tuchel è interessato, oltre ad una Juventus che potrebbe tentare di abbassare il prezzo – scrive il portale sportivo – inserendo McKennie nella trattativa. Di sicuro in estate è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per questo centrocampista.