Calciomercato Juventus, dalla Francia | Il sostituto di Mbappe è “italiano”

Calciomercato Juventus, dalla Francia la bomba inaspettata. Il sostituto in caso di addio di Mbappe sarebbe un bomber della Serie A.

Calciomercato Juventus, dalla Francia, esattamente dal portale ‘le10sport.com’ la bomba sul possibile successore di Mbappe che è sempre di più in orbita Real Madrid. In caso di addio del già consolidato fuoriclasse francese, Leonardo opterebbe per un profilo totalmente “italiano”, o meglio, che arriva dalla Serie A ed è anche d’interesse per il mercato futuro dei bianconeri. Stiamo parlando, ovviamente, di Vlahovic della Fiorentina. Bomber serbo ancora giovanissimo ma che ha già l’esperienza sotto porta di un veterano del settore.

Leonardo vuole Vlahovic della Fiorentina

Era auspicabile un interesse internazionale per il bomber serbo ma addirittura come erede di Mbappe è qualcosa che non ci si aspettava. Ma il fascino di un giovanissimo bomber con il fiuto del gol, già andato in doppia cifra a soli 20 anni, non lascia alcun dubbio sul suo valore. Insieme a Haaland, anche lui classe 2000, Vlahovic dimostra di avere il phisique du role ideale per grandi palcoscenici.

Non è infatti un caso che la Juventus l’abbia scelto come possibile erede di Cristiano Ronaldo ma con un assalto, viste le pretese della Fiorentina, possibile solamente nel mercato estivo. E non è nemmeno un caso che il giocatore abbia già fatto sapere alla dirigenza viola di non voler proseguire con il rinnovo previsto, le parole di Commisso con un comunicato ufficiale sono state esaustive per confermare che dalla prossima stagione, Vlahovic giocherà certamente in una grande squadra, ma quale? I tifosi bianconeri sognano e sperano nel grande colpo.