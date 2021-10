Calciomercato Juventus, è duello con la Roma anche per il centrocampista

Calciomercato Juventus, non solo la sfida di domenica, ma con la Roma è anche duello per il centrocampista. I giallorossi però sono avanti

Non c’è solamente la gara di domenica sera all’orizzonte, ma c’è soprattutto una situazione di mercato che vede impegnata la Roma da tanto tempo e, sulla quale, in questo momento, arriva anche la Juventus.

Sì, è scontro totale tra Cherubini e Tiago Pinto. Che secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, che dirige il portale calciomercato.it, hanno in mente lo stesso obiettivo. Probabilmente già per gennaio. Parliamo del centrocampista svizzero Zakaria, che piace ai giallorossi da diverso tempo, e che Pinto ha messo nel mirino nel corso di questi mesi perché si potrebbe liberare a parametro zero la prossima stagione dal ‘Gladbach, società che al momento ne detiene il cartellino. La Juve ha comunque capito che il calciatore potrebbe far comodo a Massimiliano Allegri e ci avrebbe fatto un pensiero. Ma senza dubbio, al momento, i giallorossi sono avanti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, pericolo inglese | Lo United ci prova

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Napoli all’assalto | Lo ha chiesto Spalletti

Calciomercato Juventus, per Zakaria è davanti la Roma

Per accelerare l’operazione, sempre Eleonora Trotta ha sottolineato come presto il general manager portoghese della Roma incontrerà l’agente del calciatore. Cherubini quindi guarda da lontano al momento, ma senza dubbio, presentandosi con qualche milione di euro a gennaio, potrebbe fare il colpaccio. Second i rumors delle ultime settimane, la Roma, sarebbe disposta anche ad arrivare, nella prossima finestra di mercato, a 6 milioni totali per prenderlo subito, magari con una piccola parte da destinare ai tedeschi in caso di qualificazione alla Champions League. Anche Cherubini potrebbe fare lo stesso nel caso queste voci venissero confermate dai fatti. E potrebbe fare uno sgarbo importante alla dirigenza giallorossa.