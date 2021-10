Calciomercato Juventus, pericolo inglese | Lo United ci prova

Calciomercato Juventus, è forte il pericolo inglese per il centrocampista obiettivo dei bianconeri. Ecco la situazione aggiornata

Il pericolo inglese è dietro l’angolo. Anche perché, da quelle parti, sanno benissimo che riuscire a trattenere il proprio calciatore diventa sempre più difficile.

Ed ecco perché, stando alle informazioni riportate da Don Balon, il Manchester United starebbe pensando a uno degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Soprattutto dopo le prestazioni così importanti all’interno della nazionale francese. Il profilo del centrocampista del Monaco Tchouameni inizia a piacere a molti. Non solo alla Juventus, ma anche ai Red Devils, che avrebbero individuato nel giovanissimo francese il sostituto ideale di Pogba. Che ormai ha deciso di non rinnovare.

Calciomercato Juventus, i bianconeri affondano a gennaio

Sempre secondo il sito spagnolo, per evitare qualsiasi asta alla fine della stagione in corso, Cherubini sarebbe sempre più intenzionato a cercare un affondo per il calciatore francese già a gennaio. Certo, il Monanco non fa sconti e siccome il livello delle prestazioni di Tchouameni è salito, sono salite anche le pretese dei monegaschi, che adesso vorrebbero circa 45 milioni di euro per cedere il proprio talentino. Una cifra importante che, inoltre, potrebbe anche salire se il centrocampista continuasse a dimostrare questa continuità.

Allora potrebbe essere davvero decisivo un importante affondo di Cherubini nella prossima finestra di mercato, quella invernale, magari bloccando il giocatore e facendolo rimanere in prestito fino alla fine della stagione in Ligue 1. Anche se, senza possibilità d’essere smentiti, un centrocampista ad Allegri servirebbe adesso vista la situazione che si è creata con Ramsey (sul piede di partenza) e con McKennie (che ormai è uscito dai radar).