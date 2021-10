Calciomercato Juventus, cash e scambio | Bye bye Mckennie

Calciomercato Juventus, arriva con lo scambio: Mckennie sul piatto come parziale contropartita. Svelato il piano di Cherubini.

In questo primo scorcio di stagione, una delle pedine che ha deluso le aspettative è stato sicuramente Weston Mckennie, che è sembrato sempre molto poco nel vivo della manovra bianconera. Un’assenza immotivata quella del centrocampista texano, che ha fatto parlare di sé maggiormente per le vicende extra campo, piuttosto che sul rettangolo verde, e che ha dato adito a molti rumours ed indiscrezioni. Già in estate si vociferava di un suo possibile addio, che alla fine non si è concretizzato per la mancanza di offerte concrete sul piatto; a distanza di qualche mese, però, la pazienza della Juventus sembra essere davvero finita, e una cessione della mezzala sempre più probabile.

Juventus, addio Mckennie: cash e scambio per Tchouameni?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mckennie potrebbe fungere da parziale contropartita per arrivare ad Aurelien Tchouameni, centrocampista classe ‘2000 in forza al Monaco, individuato da tempo come acquisto ideale per rinforzare un reparto che in termini di kg e centimetri molto spesso va in sofferenza. Il contratto della mezzala transalpina scade nel 2024 e, alla luce delle ottime prestazione da lui fornite nell’ultimo anno e mezzo, il Monaco lo valuta circa 50 milioni di euro; cifra che la Juve spererebbe di ridurre ammortizzandola con l’inserimento di “Wes”, valutato poco più di 20 milioni di euro.