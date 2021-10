Juventus, annuncio in diretta sul mercato: “Il prescelto è lui”

Juventus, bomba di mercato: l’annuncio in diretta legato al futuro dell’attaccante, accostato alla Vecchia Signora.

Quale sarà il prossimo acquisto della Juventus? Sono in tanti a chiederselo, compresi gli stessi dirigenti bianconeri, i cui piani sono inevitabilmente subordinati al perfezionamento di quelle cessioni che, nell’idea della Vecchia Signora, dovrebbe garantire un certo tesoretto per finanziare i colpi in entrata che Madama si è prefissata. Sicuramente l’acquisto di un attaccante top, degno erede di Cristiano Ronaldo, rappresenta un banco di prova importante, che la dirigenza bianconera proverà, in un modo o nell’altro, a sfatare.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | 10 milioni!

Tra i profili che circolano in queste ore, uno di quelli che maggiormente stuzzica le fantasie di Cherubini & company è quello di Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2023. Il rapporto tra Commisso e gli agenti del bomber serbo è ai minimi termini, ragion per cui si cercherà di trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa, fermo restando che i gigliati partono da una valutazione di almeno 70-80 milioni di euro, e che il classe ‘2000 è attenzionato da alcune delle big del panorama internazionale, come Tottenham, Atletico Madrid e Manchester City.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, prezzo fissato | Servono 60 milioni

Calciomercato Juventus, affare Vlahovic: “Lui è il prescelto”

A parlare della situazione legata al bomber serbo ci ha pensato anche il giornalista di Telelombardia Matteo Caronni, intervenuto a CMIT TV. Ecco le sue parole: “Io credo che Vlahovic sia il prescelto della Juve. Voglio vedere se la Fiorentina riesce a tenerlo fino a giugno, perché se va via a gennaio i bianconeri non sarebbero in pole, a meno che non vendano uno fra Kulusevski e McKennie.” E proprio dalle cessioni la Juve spera di poter avere liquidità sufficiente per affondare il colpo per l’attaccante dei Viola.