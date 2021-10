Calciomercato Juventus, bomba Chiesa | La condizione per l’addio

Calciomercato Juventus, clamoroso intreccio per quanto concerne il futuro di Federico Chiesa: spunta una condizione per la sua partenza.

Tutti pazzi per Chiesa, e non potrebbe essere altrimenti. Le prestazioni dell’ex esterno della Fiorentina hanno di fatto contribuito ad attirare su di sé le attenzioni di quasi tutti i top club del panorama calcistico internazionale: in estate, a stretto giro di posta, Bayern Monaco e Chelsea ci hanno provato, senza far breccia nel muro granitico eretto dalla Juventus, che considera l’ex esterno della Fiorentina, alla quale dovrà versare la restante somma pattuita per il riscatto la prossima estate, un tassello imprescindibile per il proprio progetto tecnico. Allegri lo ha pungolato in più di una circostanza, per accelerarne il processo di crescita; tuttavia, le sirene estere non accennano a placarsi, a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, addio Chiesa: la posizione del Real Madrid

Secondo quanto riferito da Don Balon, oltre al Chelsea e al Liverpool, che non hanno ancora mollato la presa, anche il Real Madrid continua a seguire l’evolversi della situazione: tuttavia i Blancos non considerano l’acquisto dell’esterno italiano una priorità, ma una succulenta alternativa da cogliere qualora sfumassero gli altri obiettivi sui quali ha intenzione di puntare Florentino Perez. Il primo nome sulla lista delle Merengues, ad esempio, è Mbappé, seguito a ruota da Haaland e da Sterling: ovviamente la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui materializzasse nessuno di questi tre acquisti, con la candidatura di Chiesa che potrebbe improvvisamente riprendere quota.