Calciomercato Juventus e Inter, colpaccio in attacco | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus e Inter, la rivelazione in diretta fa chiarezza sul futuro del bomber seguito da Marotta e Cherubini.

Il derby d’Italia non ha mai fine. E così, oltre che nel perimetro verde, Inter e Juventus continuano a “stuzzicarsi” anche sul mercato, con alcuni obiettivi in comune che potrebbero rappresentare terreni per dispute in termini di negoziazioni. Messosi in luce dopo un inizio di stagione che definire dirompente sarebbe solo un eufemismo, Lorenzo Lucca sta impressionando gli addetti ai lavori dei principali top club italiani, dopo aver messo a segno 6 reti ed un assist nelle prime 7 partite con la maglia del Pisa, ed essersi guadagnato la maglia della Nazionale Under 21. Il magic moment dell’attaccante dei toscani è testimoniato dai numerosi attestati di stima che ha alimentato, compresi quelli sponda Juve ed Inter, che hanno effettuato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Juventus, affare Lucca: le parole di Corrado a Sky

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il dg dell’Empoli Giovanni Corrado, che ha espresso il suo punto di vista in merito alle voci inerenti un possibile addio di Lucca già a stretto giro di posta. Ecco le sue parole: “Lo vedremo con la maglia del Pisa ancora a lungo: si tratta di un ragazzo molto equilibrato, con una famiglia equilibrata al suo fianco, e credo sia assolutamente consapevole di continuare il suo percorso con noi.”