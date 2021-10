Calciomercato Juventus, Pogba in bianconero | Clamorosa novità dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, au revoir Pogba: offerta faraonica per strappare il sì del centrocampista francese.

Pogba sì, Pogba no, Pogba forse: come se si dovesse risolvere un enigma dalla difficile risoluzione, il futuro del centrocampista francese si presenta alla stregua di un rebus, di una matassa difficile da sbrogliare, e le cui ripercussioni saranno sicuramente tangibili. Già, perché il “Polpo” non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, decidendo di fatto di non rinnovare il suo contratto con lo United in scadenza il prossimo anno, sebbene la proposta messa sul piatto dai Red Devils fosse fantasmagorica. Qualche contatto esplorativo con il Real Madrid e con il Psg già c’è stato, mentre le voci relative ad un possibile “Pogback” in quel di Torino sono molto labili ed evanescenti, e dipendono da dinamiche che francamente oggi come oggi si fa fatica ad ipotizzare.

Calciomercato Juventus, anche Pogba nel mirino del Newcastle

E chissà che il futuro di Pogba non possa essere sempre in Inghilterra, e sempre in bianconero: secondo quanto riportato dal “The Sun”, infatti, anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul francese, che potrebbe essere ingolosito qualora la nuova proprietà saudita decidesse di mettere sul piatto un’offerta faraonica. I piani della nuova gestione sono improntati ad un innalzamento del tasso qualitativo della rosa, e quello del “Polpo” è un profilo che intriga particolarmente, anche se tutto dipende dalla volontà del diretto interessato e dalle manovre del suo procuratore.