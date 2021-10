Calciomercato Juventus, 20 milioni all’anno per rinnovare il contratto

Il calciomercato della Juventus per il futuro vede il club bianconero intenzionato ad allestire una squadra sempre più forte e competitiva.

Rinnovare l’organico e ringiovanirlo, anche per abbassare il monte ingaggi, è una necessità. Ma in un top club non possono mancare i grandi campioni, calciatori d’esperienza, quelli che fanno la differenza in Italia e in Europa. I tifosi hanno un grande sogno, quello di rivedere nella loro squadra Paul Pogba. Il campione francese ha lasciato il segno a Torino, dove ha vissuto anni importanti della sua carriera. Ma sono in tanti a volerlo, oltre ovviamente alla sua attuale squadra, il Manchester United, che avrebbe pronta l’offerta giusta per blindarlo.

Calciomercato Juventus, lo United pressa per il rinnovo di Pogba

Come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter, il Manchester United non avrebbe intenzione di rinnovare solamente i contratti di Luke Shaw e Lingard, ma anche quello del suo campione del centrocampo Paul Pogba, in scadenza il prossimo giugno e perciò molto appetito dai top club europei.

Not only Luke #Shaw and Jesse #Lingard as I reported last September 14 and confirmed today by #Solskjear: #ManchesterUnited are also working to extend Paul #Pogba’s contract. #MUFC have offered 4-years contract (with a salary by €20M/year) to the french player. #transfers #mutd https://t.co/pqltqHQnqE — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 15, 2021

I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una somma importante, ben 20 milioni all’anno per quattro stagioni. Riuscire a riportare il calciatore francese a Torino dunque potrebbe diventare un’impresa sempre più ardua per la Juventus.