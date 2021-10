Calciomercato Juventus, colpo dalla Roma | Richiesta da capogiro

Calciomercato Juventus, intrigo dalla Roma: la richiesta dei giallorossi è chiara. Le ultime sulle possibili manovre bianconere.

Uno dei reparti che Cherubini vorrebbe rinforzare, per consegnare a Max Allegri una rosa molto più competitiva, è sicuramente il centrocampo: non è un caso, ad esempio, che i bianconeri stiano sondando con molta attenzione l’evolversi della situazione legata ad Aurelien Tchouameni, per il quale il rischio che possa originarsi una vera e propria asta è molto più che concreto. Chiaramente, a fungere da discrimine tra un colpo e l’altro è la variabile impazzita rappresentata dalle cessioni: almeno uno tra Ramsey, Mckennie e Rabiot dovrebbe partire, e sebbene il gallese sia ormai considerato già da tempo un corpo estraneo, non è da escludere una partenza del texano e del francese, dai quali si potrebbe ricavare un discreto tesoretto.

Juventus Roma anche sul mercato: i bianconeri pensano a Veretout

Le idee per rimpiazzarli non mancherebbero. Oltre alla mezzala del Monaco, infatti, la Juve starebbe tastando il terreno in vista di un possibile assalto alla Roma per Jordan Veretout, che i giallorossi valutano non meno di 40 milioni di euro, e che non sarebbero assolutamente disposti a cedere a cifre inferiori. Come rivelato da calciomercatoweb.it, le chances che realmente si concretizzi questo tipo di operazione sono molto basse: il contratto dell’ex Fiorentina scade nel 2024, e sono attesi dei summit tra Pinto e il suo entourage per valutare un prolungamento che sicuramente farebbe felice Mou, che reputa il transalpino un tassello imprescindibile del proprio mosaico.