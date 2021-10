Juventus, le novità sulla formazione dopo le parole di Allegri

Per la Juventus ormai è il giorno della vigilia della partita contro la Roma e anche il giorno che può chiarire le idee sulla formazione.

In realtà diverse indicazioni sull’undici titolare che affronterà i giallorossi le ha date mister Allegri in conferenza stampa. L’allenatore ha affermato di avere ancora dei dubbi riguardo l’utilizzo dei calciatori sudamericani, decisiva sarà la mattinata di domani nella quale valuterà le loro condizioni. In ogni caso saranno stanchi dopo il lungo viaggio oltreoceano. Allegri ha preannunciato anche il forfait di Dybala, mentre Morata potrebbe andare al massimo in panchina.

Juventus,Kaio Jorge possibile sorpresa insieme a Chiesa

De Ligt sarà un sicuro titolare in difesa, con Bonucci che dovrebbe giocare al suo fianco. Le scelte saranno fatte anche in ottica delle prossime partite ravvicinate che la Juventus dovrà affrontare. A centrocampo Allegri non ha escluso l’utilizzo di Ramsey e Bernardeschi. In attacco l’unico sicuro di una maglia da titolare è Chiesa. Ma in che ruolo? Kean scalpita per giocare dall’inizio, ma il tecnico livornese ha speso parole d’elogio per Kaio Jorge. Il brasiliano potrebbe essere la sorpresa da mandare in campo. E chissà che non possa essere determinante con qualche sua giocata.