Juventus, novità possibili nella formazione anti-Roma: le ultime

La Juventus si prepara a vivere il giorno della vigilia del match che domenica sera la vedrà protagonista contro la Roma di Josè Mourinho.

Una partita da vincere a tutti i costi per continuare a risalire la china in classifica e per mandare un segnale alle altre big del campionato. La Juventus sa benissimo di trovarsi però di fronte un avversario agguerrito e voglioso di fare risultato. Allegri deve fare i conti con la stanchezza di alcuni suoi uomini, che durante la sosta non hanno affatto riposato perché impegnati con le rispettive nazionali. E mai come questa volta la formazione sembra un vero e proprio rebus, perchè le incognite sono tante: infortuni, acciacchi e condizioni dei calciatori sudamericani. Chi ha giocato oltre oceano infatti avrà poche ore per ricaricare le batterie, ma è probabile che Allegri chieda loro un sacrificio.

Juventus, Cuadrado e Bentancur costretti agli straordinari

E così davanti a Szczesny ci saranno sicuramente Bonucci e De Ligt, mentre sulle corsie esterne De Sciglio potrebbe avere una chance. Con il tecnico che manderebbe a quel punto solo uno in campo tra Danilo e Alex Sandro. A centrocampo Cuadrado e Bentancur paiono destinati a fare gli straordinari, con Locatelli confermato in mediana. Mentre sull’out sinistro Bernardeschi è insidiato da Kulusevski. In attacco, con Dybala ancora non al meglio (al massimo in extremis potrebbe andare in panchina) giocheranno Chiesa e Kean.