Calciomercato Juventus, il Barça si tira fuori: strada spianata!

Calciomercato Juventus, via libera per il top player: il Barcellona si tira fuori dalla corsa. I bianconeri ci possono provare sul serio.

La situazione economico-finanziaria che sta attraversando la Juventus, alla luce anche delle note vicissitudini sanitarie, impone scelte di mercato meditate: non sono più ammesse spese folli, né acquisti esorbitante, ma tutto dovrà essere regolato in base ai parametri del fair play finanziario ma soprattutto alla necessità di non peggiorare un bilancio già deficitario. Ecco perché si sta puntando su acquisti giovani, futuribili, ma in grado di dare il proprio apporto anche nell’immediato: la ragione per la quale, ad esempio, è Aurelien Tchouameni l’obiettivo numero uno per rimpolpare la mediana.

Leggi anche –> Juventus, altra tegola per Allegri | Si rischia il mese di stop

Tuttavia, per il francese del Monaco il rischio che si concretizzi un’asta è molto concreto, con le sirene delle Premier che cominciano a suonare in maniera importante, ed una valutazione del cartellino che sta crescendo esponenzialmente. Sullo sfondo resta sempre il sogno Pogba: una suggestione, certo, un sogno, sotto molti punti di vista, per realizzare il quale servirà uno sforzo importante, forse troppo esoso al momento.

Calciomercato Juventus, colpo Pogba: il Barcellona molla la presa

Sforzo che, a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, e più nello specifico da sport.es, non potrà permettersi il Barcellona, che si sarebbe chiamato fuori nella corsa all’asso francese, attualmente legato al Manchester United da un contratto di 17 milioni di euro. Ragion per cui, i catalani non vogliono affondare il colpo, ingolosendo l’entourage del “Polpo” con un’offerta allettante, per non infliggere una mazzata ad un monte ingaggi che si sta cercando di risollevare.