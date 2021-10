Juventus, altra tegola per Allegri | Si rischia il mese di stop

Juventus, altra tegola per Allegri: il top player rischia un mese di stop. L’annuncio su Gazzetta fa chiarezza.

Tra pochi istanti la Juventus scenderà in campo contro la Roma, nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A: i bianconeri, orfani di Dybala e De Ligt, e con Morata inizialmente in panchina, cercheranno di raccogliere quelli che sarebbero tre punti preziosissimi per la loro classifica, nella quale sono costretti ad inseguire dopo un inizio molto deficitario. Tuttavia, con una Champions che incombe, gli impegni per la truppa di Allegri saranno molteplici, e il tecnico livornese dovrà essere molto bravo a centellinare le forze, valutando attentamente i tempi di recupero dei vari infortunati fermi ai box.

Juventus, infortunio Dybala: si rischia il mese di stop

Tra questi, impossibile non menzionare Paulo Dybala, che nel corso della gara contro la Sampdoria ha accusato un’elongazione muscolare, i cui tempi di recupero saranno più lunghi rispetto a quelli inizialmente diagnosticati, troppo ottimistici vista l’assenza di lesioni. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, si potrebbe arrivare addirittura ad un mese di stop, con il fuoriclasse argentino che, a quel punto, sarebbe costretto a saltare l’Inter e il doppio confronto con lo Zenit in Champions League.