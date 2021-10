Calciomercato Juventus, futuro di Ramsey | Scelta la destinazione

Calciomercato Juventus, futuro di Ramsey: il gallese avrebbe già trovato una soluzione per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Aaron Ramsey non è sicuramente più un inamovibile di Allegri, anzi, il gallese è il primo giocatore che nella mercato invernale potrebbe salutare la Vecchia Signora. Il destino del centrocampista è ovviamente, di nuovo, in Premier League laddove la sua carriera è iniziata. Ad interessarsi a lui ci sarebbe in pole l’Everton che punterebbe tutto sul gallese come sostituto del già ceduto James Rodriguez.

Ramsey all’Everton già a gennaio

Ramsey potrebbe quindi essere il primo esubero a salutare i bianconeri nel mercato di gennaio. Un accordo praticamente fatto con l’Everton che, come riferito dal portale spagnolo, ‘todofichajes.com’, potrebbe scegliere il mediano bianconero come sostituto di James Rodriguez. I soldi sul piatto sarebbero 8 milioni di euro.

Un addio pronosticato, ora bisogna capire se la Juventus vorrà accettare questa trattativa. Ma le volontà del mister Benitez sono di avere subito Ramsey a disposizione già nel mercato di riparazione invernale.