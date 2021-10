Juventus, ore decisive: Allegri deve decidere uomini e schemi

La Juventus ormai è pronta per scendere in campo questa sera e affrontare un osso duro come la Roma di Josè Mourinho. Fischio d’inizio alle 20.45.

Tre punti pesanti in palio in questo confronto tra i bianconeri e i giallorossi, formazioni che si presentano a questo appuntamento con dei problemi di formazione che verranno risolti solamente in giornata. Ci sono decisioni da prendere per i due allenatori Allegri e Mourinho, tra i più esperti e vincenti della serie A. Ci si attendono dunque novanta minuti da vivere intensamente e vedremo alla fine quali saranno le loro scelte, sia tattiche che in termini di uomini.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, Allegri ha dubbi soprattutto in attacco e centrocampo

“Kean sta bene, ma non ho ancora deciso niente: se Morata non dovesse essere a disposizione la scelta cadrebbe o su di lui o su Chiesa centravanti o su Kaio Jorge, anche se non ha i 90 minuti. É un ragazzo molto interessante e potrà essere una buona soluzione per le prossime partite” ha detto ieri in conferenza stampa l’allenatore, non sciogliendo dunque alcun tipo di dubbio riguardo il partner di Chiesa in attacco. Misterioso Allegri anche sull’utilizzo a centrocampo di McKennie. “In posizione centrale davanti alla difesa non lo vedo, lui è un incursore con dei gol nelle gambe. É tornato giovedì, no so se domani sarà della partita dall’inizio oppure entrerà durante il match” si legge sul sito bianconero. L’eventuale utilizzo dell’americano dunque potrebbe far pensare all’utilizzo del 3-5-2. Dubbi che saranno sciolti comunque solo in extremis.