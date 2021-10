Juventus-Roma probabili formazioni: i dubbi degli allenatori

Le probabili formazioni di Juventus-Roma, match in calendario per la nona giornata del campionato di serie A. Fischio d’inizio alle 20.45.

Grande attesa allo Stadium per il confronto tra queste due squadre, in palio ci sono tre punti pesanti per la classifica. Si torna a giocare dopo la sosta del campionato che sicuramente non ha fatto felici gli allenatori. Sia Allegri che Mourinho infatti si trovano a dover fare i conti con calciatori acciaccati, alcune indisponibilità e soprattutto con la stanchezza di chi ha sostenuto tanti impegni con le nazionali in questi giorni.

La formazione della Juventus è un punto interrogativo, Allegri nel corso della mattinata verificherà le condizioni dei calciatori sudamericani – da poco rientrati in Italia – e poi deciderà il suo undici. Anche la presenza di Morata è in dubbio. De Ligt, Locatelli, Szczsny e Chiesa tra i pochi titolari sicuri. Nella Roma il grande dubbio invece è la presenza di Abraham in attacco. Anche in questo caso si deciderà solo in extremis.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa, Kean.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.