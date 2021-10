Scudetto Juventus, le parole di Mourinho sui bianconeri

La Juventus oggi deve vincere a tutti i costi il confronto con la Roma, allenata da un tecnico esperto e vincente come Josè Mourinho.

Il portoghese è tornato in Italia per aiutare i giallorossi a lottare per un piazzamento importante. Non è in prima fila per lo scudetto, ma guai a sottovalutare Pellegrini e soci. Chi invece punta dritto allo scudetto è la Juventus di Max Allegri, che però adesso è costretta a rincorrere. I passi falsi commessi ad inizio torneo per adesso relegano i bianconeri lontani dalla vetta. Ma niente è perduto e lo stesso Mourinho si è espresso in merito.

Juventus, Mourinho crede nelle possibilità di rimonta

E’ chiaro che un uomo di grande esperienza come il portoghese non dà affatto per spacciata la Juventus nella corsa per lo scudetto, del resto siamo alle prime giornate. Alla domanda fatta ieri in conferenza stampa sulla possibilità che la squadra di Allegri possa vincere il tricolore, Mourinho ha così risposto: “Dico ovviamente di sì. È una squadra fortissima, che gioca sempre per vincere le partite, il campionato. Non è una squadra di 11 bravi giocatori, è una squadra di 20 giocatori, con un grande allenatore con tanta esperienza. Ovviamente è un candidato forte“. Queste le parole espresse sul sito della Roma. Certo è che il confronto di oggi ci dirà sicuramente di più sulle ambizioni dei club.