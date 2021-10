Juventus, infortunio Dybala | C’è la data del ritorno in campo

Juventus, l’infortunio di Dybala vede la Joya ai box già da qualche partita ma adesso ci sarebbe la data del possibile ritorno.

Juventus, la Vecchia Signora è sprovvista del suo numero 10 da qualche partita. La Joya è infatti ancora ai box per l’infortunio muscolare e sarà, purtroppo, costretto a saltare anche la sfida importantissima per la corsa scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il numero 10 potrà tornare tra i convocati di Allegri soltanto a fine mese e, quindi, pensabile il suo ritorno proprio contro l’ex bianconero Tudor e il suo Verona. Partite che certamente salterà Paulo sono quella di mercoledì sera in Russia contro lo Zenit e, come dicevamo poc’anzi, l’Inter di domenica sera. Per la conseguente sfida contro il Sassuolo sarà tutto a discrezione di Allegri che valuterà se sfruttare o meno la presenza della Joya. Certamente una brutta tegola per il popolo bianconero che non vedrà il proprio beniamino per due sfide cruciali come lo Zenit in Champions League e in campionato contro i campioni d’Italia in carica, l’Inter, con cui sarà vietato sbagliare. Allegri e compagni si apprestano a ricevere Dybala completamente ripreso per fine mese, così da affrontare l’ex Tudor e il suo Verona con piuù serenità e meno decimati numericamente. Morata per fortuna già ieri sera ha dimostrato di essersi ripreso e sarà a disposizione nella sfida contro lo Zenit di mercoledì, così anche Arthur che diventerà un centrocampista fondamentale per questa stagione. Allegri ha già un piano preciso su come farlo giocare a metà campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Morata legato al bomber | Si tratta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i nomi a centrocampo | Affare per gennaio