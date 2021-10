Juventus, come sta De Ligt | Novità importanti sul difensore

Juventus, il difensore olandese non è stato convocato per la sfida casalinga di ieri sera. Ci sono novità sulle sue condizioni.

Juventus, ieri sera De Ligt non è stato convocato per la sfida casalinga vinta contro la Roma di José Mourinho 1 a 0. Il difensore centrale è stato fuori per un problema all’adduttore sinistro. Allegri ha preferito non rischiarlo contro i giallorossi e si è voluto affidare all’ormai consolidata coppia Bonucci – Chiellini che hanno disputato una buona gara contro un’avversaria più che temibile. Ma come sta De Ligt e soprattutto quando potrà tornare in campo? A questa domanda non si può ancora rispondere, quello che sappiamo è che domani il difensore farà ulteriori accertamenti post affaticamento all’adduttore sinistro. Lo comunica anche Romeo Agresti su Twitter, senza però dare i tempi di recupero effettivi dell’olandese. Mercoledì ci sarà una sfida all’estero, ritorna la Champions League. Sarà difficile vedere protagonista De Ligt, più saggiamente Allegri si affiderà di nuovo al binomio italiano, in attesa di capire quando potrà avere, di nuovo, il giovane centrale.