Calciomercato Juventus, tutti lo vogliono: ora c’è anche il Liverpool

Per il calciomercato della Juventus ormai si guarda ovviamente al 2022 e alle possibili trattative della prossima estate in casa bianconera.

Si sta parlando ormai già da diverse settimane delle possibili mosse di mercato del club torinese. A gennaio non sono previsti grandi investimenti, ma è chiaro che se ci sarà l’opportunità di rinforzare la rosa di Allegri, magari con qualche colpo low cost, la dirigenza non se la farà sfuggire. In estate invece i tifosi sognano l’arrivo di una grande punta, che possa segnare almeno 20 gol in campionato. Ma è probabilmente a centrocampo che la Juventus necessita di maggiori novità. E tra i calciatori più seguiti del momento c’è senz’altro Tchouameni, fresco vincitore della Nations League con la maglia della Francia.

Calciomercato Juventus, asta internazionale per Tchouameni

Il mediano del Monaco è uno dei più forti del suo ruolo in queto momento, ha solo 21 anni e dunque chi riuscirà a strapparlo ai monegaschi – che chiedono almeno 60 milioni di euro – farà un affare. La lista delle pretendenti è lunga, non ci sono solamente Real Madrid e Chelsea. Come rivela infatti Le10Sport anche il Liverpool si è messo sulle tracce del giocatore, visto che deve ancora sostituire Wijnaldum che ha lasciato i reds nei mesi scorsi. E chiaramente anche il Psg osserva la crescita di uno Tchouameni per il quale dunque si profila una vera e propria asta internazionale.