Paratici, doppio colpo ai danni della Juventus | Cherubini spiazzato

Il Tottenham gestisce una risorsa finanziaria in linea con i top-club europei. Paratici ha deciso di prendere due calciatori che vuole la Juventus.

C’è poco da dire se intervengono a gamba tesa dalla Premier League. Nel caso specifico c’è Fabio Paratici a porsi come ostacolo tra Juventus e due obiettivi di mercato. Il Tottenham vuole Dusan Vlahovic e Aurelien Tchouameni, vale a dire i due calciatori che la Vecchia signora ha messo in cima alla lista di desideri per le prossime sessioni di calciomercato. Se davvero gli Spurs affonderanno il colpo, da Torino non faranno neppure un tentativo.

Paratici piglia tutto

In attesa di capire i primi colpi che sferrerà il Newcastle, c’è da leggere le mosse di Paratici. Stamattina il Daily Mirror ha fornito degli sviluppi importanti sulla situazione relativa ai due calciatori. Nelle sue argomentazioni è apparso anche abbastanza convinto. L’ex Ceo bianconero – ha scritto – è pronto a infliggere un duro colpo alla Juventus strappando l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni da sotto il loro naso. Come fare? Semplicemente con una doppia operazione dal costo di “soltanto” di 105 milioni di euro.