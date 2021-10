Sconcerti affonda Allegri: «Se gioca così, Juventus senza futuro»

Il giornalista Mario Sconcerti boccia la Juventus di Max Allegri: «Questo è un tipo di gioco che va bene soltanto per un’emergenza».

Per Max Allegri arrivano sonore bocciature dal giornalista Mario Sconcerti. In un’intervista al portale calciomercato.com, spiega il suo pensiero e perché per lui la Juventus è senza futuro continuando di questo passo. «Non può essere questa la Juve – spiega -. Non è la Juve di Max. Sono sicuro che il primo a non essere contento è lui. Questo è un tipo di gioco che va bene per un’emergenza, non va bene per una squadra di conquista. Ha costruito una squadra per Chiesa ma gli è scomparso Chiesa». Poi una forte stoccata: «Non vedo futuro per questa Juve. Io vorrei capire quale è il progetto di questa squadra. Non può continuare a giocare così. Torneranno Dybala e Morata e allora Max dovrà fare un altro tipo di gioco, ma dovrà cambiare».

L’interpretazione di Sconcerti su Allegri

«Ha capito benissimo che questa squadra ha un problema grosso – continua a Sconcerti -. Questa, così com’è, non può essere una grande squadra, non ne ha le caratteristiche. Non dimentichiamo che è arrivata quarta con Cristiano Ronaldo. Ma Allegri queste cose le sa, le sa benissimo. Chi dice che Max è sempre stato questo sbaglia. Non è vero. Non ha mai giocato così, perché così non vinci. E lui invece ha vinto molto