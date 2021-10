De Ligt, Raiola ha già scelto la destinazione | Juventus saccheggiata

Raiola fermamente intenzionato a dare seguito alle parole proferite qualche settimana fa. De Ligt può lasciare la Juventus, il club c’è già.

Questa mattina The Sun alza il sipario sulle intenzioni di Mino Raiola, il super procuratore di De Ligt. Il difensore, 22 anni, si è unito alla Vecchia Signora per 80 milioni milioni nel 2019. Ma non è riuscito a diventare un titolare da quando è arrivato a Torino, essendo stato scelto per cinque delle otto partite di Serie A finora in questa stagione. Secondo quanto riferito, il difensore olandese è “contento” della sua situazione alla Juve. Tuttavia l’agente Raiola ha altre idee. il tabloid inglese fa sapere che abbia già parlato con diversi club, tra cui il Chelsea.

Su De Ligt anche altri club

Si ritiene che anche Raiola, 53 anni, sia stato in contatto con Manchester City e Barcellona.

Trovare una exit-strategy per il suo cliente da Torino potrebbe non essere facile, tuttavia. La squadra di Max Allegri non è disposta a fornire uno sconto sulla sua clausola rescissoria da 125 milioni di euro. De Ligt ha partecipato ad entrambe le partite di Champions League della Juve finora in questo periodo, inclusa la vittoria per 1-0 sui Blues di Thomas Tuchel. Ha collezionato 83 presenze da quando si è unito alla squadra italiana, essendo stato precedentemente utilizzato 117 volte da pilastro dell’Ajax. Il Chelsea ha spesso evitato di trattare con Raiola in passato, ma la situazione sta mutando. In effetti, secondo quanto riferito, l’asso dei Blues Romelu Lukaku ha abbandonato i servizi dell’italiano dopo non essere riuscito a firmare un ritorno a Stamford Bridge nel 2017, quando si è invece unito al Manchester United. Erling Haaland è tra le altre top star rappresentate da Raiola.