Il tecnico dei bianconeri Max Allegri ha reso nota la lista dei giocatori a disposizione per il match di Champions League Zenit-Juventus.

Massimiliano Allegri recupera un calciatore, ma continua a dover affrontare impegni di importanza vitale senza la sua stella. Il tecnico, infatti, nel pomeriggio ha reso nota la lista dei convocati per la sfida valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League contro lo Zenit. Rispetto alla partita vinta contro la Roma il tecnico toscano riavrà a disposizione il difensore De Ligt. Non ce la fa, invece, Dybala. L’attaccante argentino dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta del Meazza contro l’Inter. Anche a riguardo, però, sembra che ci siano pareri discordi. Alcuni dicono che per la Joya servirà maggiore tempo, altri invece che la luce in fondo al tunnel è ben visibile.

LEGGI ANCHE >>> Paratici, doppio colpo ai danni della Vecchia Signora | Cherubini spiazzato

I convocati bianconeri per Zenit-Juventus

Come detto, torna De Ligt nell’elenco, ma non Rabiot e Dybala. All’appello manca anche Kaio Jorge che non è stato inserito in lista al pari di Pellegrini ed è stato dirottato con la Juve U23 di Zauli. Di seguito l’elenco completo di chi parteciperà a Zenit-Juventus.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean.