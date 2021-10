Calciomercato Juventus, l’insidia ora arriva dalla Germania

Il calciomercato della Juventus continua a far parlare, del resto a gennaio sta per aprirsi una nuova finestra di trasferimenti.



Difficile però pensare che all’inizio dell’anno la formazione bianconera possa fare grandi investimenti. Di sicuro se ci sarà occasione la dirigenza proverà a rinforzare l’organico di Allegri, ma è in estate che senza dubbio i tifosi si attendono l’arrivo di un nome importante. Sono ormai mesi che si parla dell’interesse della Juventus per il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic. Destinato a lasciare la maglia viola visto che non rinnoverà il contratto con la società del presidente Commisso.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, su Vlahovic anche il Borussia Dortmund

Non sarà comunque facile prendere uno dei bomber più in vista del panorama calcistico internazionale. Perché la concorrenza sarà in ogni caso tanta. E lo confermano anche le ultime voci che arrivano dalla Germania. Sportmediaset riporta quanto scritto dalla “Bild”, ovvero che anche il Borussia Dortmund potrebbe iscriversi all’asta per ingaggiare Vlahovic. I gialloneri infatti potrebbero perdere a fine stagione Haaland, corteggiato dalle big d’Europa, e per questo motivo starebbero cercando un giocatore con le stesse caratteristiche. Giovane, di qualità, capace di segnare con regolarità e con margini di crescita.