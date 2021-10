Calciomercato Juventus, bomba Icardi: il piano per gennaio

Nel bel mezzo del ciclone legato alla possibile rottura con Wanda Nara, c’è una bomba clamorosa che riguarda il bomber Mauro Icardi.

Mauro Icardi sarà uno dei grandi animatori del mercato invernale e tutto fa pensare a un trasferimento nel prossimo gennaio. Con l’arrivo di Messi, il calciatore ha visto come la sua leadership all’interno della squadra si sia drasticamente ridotta. Pesando tutto insieme alla sua difficile situazione personale, serve un radicale cambio di scenario. La Juventus in questo momento sarebbe la principale candidata a rilevarne il cartellino. Tanto che dalla partenza di Cristiano Ronaldo sono rimasti senza il loro riferimento offensivo.

Icardi e la Juventus

Il portale Todofichajes spiega come il PSG, da parte sua, sa che è u’impresa impossibile recuperare i 50 milioni di euro investiti su di lui. Fornirebbe strutture sufficienti per la sua partenza in cambio del risparmio dei 7,3 milioni di euro netti che riceve il nazionale argentino. Da Torino hanno già avviato i contatti con il PSG e tutto fa pensare a un’offerta al ribasso della Juventus per provare a chiudere la cessione. Resta il punto interrogativo riguardante Wanda Nara. Sarà lei o no a condurre la trattativa e a sbarcare allo Juventus Stadium? Da capitano dell’odiata Inter, si ritroverebbe salvatore della patria bianconera.