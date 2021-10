Calciomercato Juventus, la smentita arriva direttamente da Solskjaer

Tra le tante voci che arrivano sul calciomercato della Juventus molte arrivano dall’Inghilterra visto l’interesse dei bianconeri verso elementi dello United.

Del resto nella squadra rossa di Manchester ci sono tanti calciatori di grande talento. Nell’undici allenato da Solskjaer c’è il grande sogno dei tifosi bianconeri, ovvero Paul Pogba. I supporters vorrebbero rivederlo con la maglia della Juventus addosso. Ma si è anche parlato di un interessamento dei bianconeri nei confronti di Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese ex Ajax fatica a trovare spazio e non è da escludere che nel 2022 possa decidere di rilanciare altrove la sua carriera. Il suo tecnico nel frattempo però mette a tacere ogni possibile sussurro di mercato su di lui.

Calciomercato Juventus, nessuna offerta dell’Everton per Van de Beek

Come si legge su Sportmediaset, nel futuro di Van de Beek non sembra esserci l’Everton. E lo ha confermato lo stesso allenatore dei Red Devils Solskjaer. “Lo capisco, è deluso e sono che è non è felice. Ma è un grande professionista che non si abbatte e che conosce il mondo del calcio? L’Everton? Mai ricevuto offerte per lui, per me è un giocatore dello United”. Parole che sembrano voler allontare un possibile trasferimento del calciatore a gennaio. In Italia oltre alla Juventus si è parlato per lui anche di un interessamento del Milan.