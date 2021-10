Calciomercato Juventus, l’agente allontana il colpo | Cherubini spiazzato

Calciomercato Juventus, l’agente del calciatore allontana il colpo. “Non è ancora il caso” spiega. Cherubini quindi rimane spiazzato

“Non è ancora il caso”. Con queste parole, l’agente del calciatore, chiude le porte, almeno per il momento, al possibile colpo della Juventus.

Sì, non si muove. Deve continuare il proprio percorso di crescita. Questa è l’idea di Ninni Imborgia, agente di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa e della Nazionale Under 21, che ha parlato ai microfoni di Mediagol.it. “Per come io intendo il calcio, Lucca gioca da meno di un anno e quindi non è il caso di parlare di Inter, Milan, Juventus o Real Madrid. Lorenzo anche il prossimo anno deve continuare la sua crescita, fatta di formazione e arricchimento. Se dovesse cambiare squadra, lo farà per allenatore che gli permetta di crescere ancora di più e di proseguire il percorso di maturazione. Non bisogna avere fretta”.

Calciomercato Juventus, Cherubini spiazzato

Non c’è dubbio che la Juventus aveva messo gli occhi su uno dei più promettenti attaccanti della Serie B. Anche perché, il direttore sportivo del Pisa, è un ex bianconero, Chiellini, fratello del capitano. I canali quindi sono diretti. E per bruciare la concorrenza, che è agguerrita e che ha annusato l’affare, la società bianconera ha cercato di muoversi con largo anticipo. Ma stando a questo spiegato dal procuratore del calciatore, non è sicuramente questo il momento, per Lucca, di cambiare maglia.

Rimane il fatto, però, che la Juventus lo potrebbe prendere e lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione alla società toscana che in maniera alquanto incredibile si potrebbe giocare una promozione in Serie A nei prossimi mesi. Incredibile perché il Pisa, almeno all’inizio della stagione, non era una di quelle più accreditate. Ma se hai Lucca lì davanti, che segna così, allora tutto dipenda più semplice.