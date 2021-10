Juventus, il “messaggio” di Buffon all’ex compagno Chiellini

La Juventus ha ottenuto un altro prezioso successo ieri sera in Champions League contro lo Zenit ipotecando il passaggio del turno.

Più che mai nelle ultime settimane si è vista la crescita del gruppo di Massimiliano Allegri, che per prima cosa ha blindato la sua porta. La solidità difensiva è stata sempre un marchio di fabbrica delle formazioni allenate dal livornese. Che ieri sera si è affidato a Bonucci e De Ligt, mentre contro la Roma era sceso in campo un Giorgio Chiellini sempre attento e puntuale. Un punto di riferimento per i compagni per la sua esperienza a livello internazionale e la sua determinazione. E chi lo conosce bene come Gigi Buffon non può che tessere le lodi di un calciatore plurivincente.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, per Buffon Chiellini non ha motivo per smettere di giocare

In una intervista rilasciata a Prime Video, l’ex portiere della Juventus ha parlato di Giorgio Chiellini. Evidenziando come la carta d’identità sia un dettaglio per i grandissimi campioni. “E’ vero, Giorgio comincia ad essere grande. Ma quando vai in campo e sei due spanne sopra gli altri, allora non vedo il motivo per il quale dovrebbe smettere di giocare. Lo dico sempre che i bravi maestri non dovrebbero mai mandarli in pensione. Magari li fai insegnare un po’ meno, ma continui a farli insegnare ai loro alunni”. Parole dunque di grande stima da parte di Gigi Buffon, che del resto conosce benissimo il centrale classe 1984.