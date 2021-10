Calciomercato Juventus, nuovo nome per la porta | Arriva in estate

Calciomercato Juventus, ci sarebbe un nuovo nome per la porta dei bianconeri. Arriva dall’estero ed è acquistabile in estate.

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano al futuro. Si valuta l’alternativa al polacco in porta e dopo l’assalto (fallito) anche se ancora possibile per Donnarumma, la dirigenza bianconera avrebbe già il piano b tra i pali. Come viene riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’ come nuova suggestione per la porta ci sarebbe un nome inaspettato. Si parla del talento del Chelsea ora, in panchina dopo l’ascesa di Mendy, Kepa. Il 27enne non è più indispensabile per gli inglesi e potrebbe dunque partire in estate.

Kepa come nuovo nome per la porta

Il portiere del Chelsea non è più indispensabile per la rosa di Tuchel e dunque l’allenatore tedesco potrebbe lasciarlo partire per altre destinazioni. La Juventus monitora da vicino la situazione ritenendo il giocatore un profilo idoneo per la nuova rosa di Allegri. Già in passato la Vecchia Signora aveva chiesto informazioni sul portiere, con l’ex direttore sportivo Fabio Paratici all’epoca in pole per chiudere la trattativa.

Da valutare quindi un possibile, nuovo, inserimento della dirigenza bianconera sul portiere ormai ai ferri corri con i blues. Kepa è un giocatore capace di fare la differenza anche a livello internazionale e potrebbe fare davvero comodo alla rosa di Allegri.