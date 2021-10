Calciomercato Juventus, va in scadenza | Bianconeri pronti a chiudere

By

Calciomercato Juventus, il giocatore va in scadenza di contratto e i bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione irrinunciabile.

Calciomercato Juventus, bianconeri che guardando al futuro, o meglio, al presente. Proprio così, non è un mistero che Allegri abbia chiesto un centrocampista, tra l’altro molto richiesto a livello internazionale. Stiamo parlando, ovviamente, del già citato Tielemans, classe 1997 che andrebbe in scadenza di contratto nel 2023. Il talento del Leicester potrebbe fare comodo ai bianconeri che come riferito da ‘Calciomercato.com’.

Tutti vogliono Tielemans

Il talento belga è richiestissimo sul mercato, tanto che sarebbero ben sei big ad informarsi su di lui. Oltre ai bianconeri ci sarebbero Manchester United, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco e le due squadre di Madrid. Insomma il giocatore può essere una garanzia sotto questo aspetto. Un talento purissimo è con ampi margini di crescita vista la giovane età, il belga è un 1997 proprio come Federico Chiesa.

La Juventus avrebbe identificato nel giocatore le caratteristiche idonee per essere una forza in più nel centrocampo di Allegri. Una valida alternativa o un titolare inamovibile, questo spetterà ad Allegri ma la pista che la Juventus insegue non sarà, di certo, la più semplice vista l’ampia richiesta internazionale. Giocatore di cui sentiremo parlare molto già partendo dal mercato di gennaio.