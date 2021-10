Calciomercato Juventus, 30 milioni e addio a gennaio: è tutto vero

Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier: offerta da capogiro che ingolosisce e non poco i bianconeri: 30 milioni!

In un centrocampo che lentamente sta acquistando certezze ed equilibrio, con il duo formato da Locatelli e da Rabiot che abbina qualità e quantità, in casa Juventus la porta relativa a possibili cessioni già a gennaio continua ad essere aperta.

La lista stilata dai vertici dirigenziali bianconeri per la prossima sessione di calciomercato comprende profili ai quali si potrà dare loro l’assalto solo se si dovessero materializzare delle cessioni a stretto giro di posta. Sull’altare dei sacrificabili ci sono alcune pedine che Allegri reputa non indispensabile, o delle quali farebbe a meno, qualora fossero accontentate le richieste del club: chiaramente il primo nome, in questo senso, non può non essere Ramsey, ma neanche la permanenza di Weston Mckennie e di Adrien Rabiot è sicura. Per quanto concerne il francese, infatti, ci sono delle novità da prendere in considerazione.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: dalla Premier arriva l’offerta da capogiro

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, l’ex mezzala del Psg sarebbe finito nel mirino del Newcastle, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro cash con la quale ingolosire la Juve: ricordiamo che il centrocampista percepisce sotto l’ombra della Mole circa 7 milioni di euro a stagione, e il suo contratto con la “Vecchia Signora” scade nel 2023. Per accontentare le richieste del calciatore, i Magpies sarebbero intenzionati ad offrire un contratto pluriennale a circa 10 milioni annui, bonus compresi: seguiranno aggiornamenti.