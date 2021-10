Calciomercato Juventus, il Barcellona fa sul serio | Incontrato l’agente

Calciomercato Juventus, il Barcellona fa sul serio e dalla Spagna rilanciano la notizia che il club blaugrana avrebbe già incontrato l’agente

Dalla Spagna lanciano un’indiscrezione clamorosa. Mettendo definitivamente in luce qual è il vero obiettivo del Barcellona per la prossima stagione. La notizia è riportata da todofichajes. Ed è una vera e propria bomba di mercato.

Sì, perché secondo quanto riportato dal portale, nei giorni scorsi tra il club blaugrana e Mino Raiola ci sarebbe stato un incontro. E se inizialmente la sensazione era che le parti si siano incontrate per trattare un possibile arrivo di Haaland in Spagna, adesso la certezza è che Laporta abbia avuto un colloquio con il potente procuratore per discutere del difensore bianconero de Ligt. Che vorrebbe andare via – si legge ancora – e che punta a volare in Catalogna per tornare a giocare con de Jong, un suo grande amico.

Calciomercato Juventus, il Barcellona forte su de Ligt

Il Barcellona quindi è fortemente interessato alle prestazioni di de Ligt. Anche se, a differenza di quanto spiegato in questi giorni, la Juventus vorrebbe almeno 150 milioni di euro per lasciar partire l’olandese, che è stato uno degli investimenti più importanti della società nelle ultime sessioni di mercato. Raiola, dal canto suo, avrebbe spiegato a Laporta che la trattativa per strappare de Ligt alla Juve si potrebbe chiudere per molto meno: sui 100 milioni, ad esempio. Che rimane comunque una cifra importante che la società catalana sembra non poter investire sul mercato.

Todofichajes, infine, svela anche che ci sarebbe la possibilità di un prestito iniziale con un obbligo di riscatto. Ma questa appare sicuramente una soluzione fantascientifica. La società bianconera cederebbe de Ligt solamente davanti a una cifra monstre. Irrinunciabile. Le altre ipotesi sono tutte da scartare.