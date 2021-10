Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | Guardiola punta tutto sul bomber

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra Pep Guardiola punta tutto sul bomber obiettivo dei bianconeri: è il primo nome nella lista.

Calciomercato Juventus, dopo il mancato assalto a Harry Kane in estate. Pep Guardiola vuole una punta di rilievo per i suoi citizens. Kane fu ad un passo dalla firma ma poi decise di rimanere a Londra, al suo Tottenham. Si era parlato, in estate, anche di un clamoroso passaggio di Cristiano Ronaldo che poi ha deciso di tornare dall’altra parte, nella sua Manchester (United). Ora Pep avrebbe messo in cima alla lista dei desideri un solo profilo, stiamo parlando del giovane bomber della Fiorentina che a fine stagione saluterà certamente i viola, ovvero, Vlahovic.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, preoccupazione per Dybala | Furto in casa nella notte

Pep vuole il bomber desiderio dei bianconeri

Come riportato dal portale inglese ‘Manchester Evening News’, il Manchester City sarebbe pronto a sbarazzare la concorrenza, che vede proprio la squadra bianconera in pole, per assicurarsi il talento serbo della Fiorentina. Il primo nome offensivo è proprio quello di Vlahovic. Guardiola vorrebbe rinforzare la rosa tentando il grande colpo.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus si avvicina: sold out e incasso da record

Il classe 2000 è un già abilissimo interprete del ruolo, capace di regalare performance importanti nonostante la giovanissima età. Dall’Inghilterra sono sicuri che il City sia una delle favorite per assicurarsi un così prestigioso talento del calcio europeo ma la Juventus vorrebbe poter puntare, lo stesso, su di lui cercando di convincerlo a rimanere in Italia scegliendo la Vecchia Signora. Staremo a vedere cosa succederà.