Inter-Juventus si avvicina: sold out e incasso da record

Inter-Juventus sarà l’atteso confronto di domenica sera tra due squadre che non fanno mistero di voler puntare allo scudetto.

Grande sfida quella che andrà in scena a San Siro, con la squadra di Allegri che vuole continuare a risalire la classifica ma davanti si troverà un ostacolo durissimo. Nonostante l’addio di Lukaku e Hakimi infatti l’Inter continua ad essere la favorita numero uno per lo scudetto. Grandi campioni in campo in una cornice che si preannuncia davvero bollente.

Juventus, stadio pieno a San Siro per il confronto con i nerazzurri

Come ha scritto Sportmediaset, la partita di domenica sera sarà ricordata per il primo “sold out” post Covid. Dopo mesi nei quali gli spettatori sono stati assenti o presenti solo in piccola parte negli stadi, a San Sio invece si preannuncia il pienone. Rispettando ovviamente la capacità dell’impianto al 75% sempre per motivi legati alle precauzioni per il Covid, nell’impianto milanese ci saranno ben 57mila spettatori. Supporters di una squadra e dell’altra pronti a spingere i loro beniamini al successo. Si prevede un incasso di ben 5 milioni di euro.