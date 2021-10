Calciomercato Juventus, c’è l’ultimatum | I bianconeri sferrano l’attacco

Fissato un ultimatum per il calciatore. Adesso Cherubini è arrivato al punto da non poter più attendere oltre. Si aspettano news da Dembelè.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il Barcellona pretende una decisione da Dembelè. Pretendono che nell’immediato dia un sì o un no. I catalani hanno fissato, infatti, una vera e propria deadline per il rinnovo di contratto del francese. L’ultima data utile sarebbe addirittura la fine di questo mese. O verrà accettata l’offerta di rinnovo o Dembele dovrà lasciare il club gratuitamente. L’ex Borussia al bivio per il suo futuro. Ora il francese è chiamato a scegliere definitivamente il suo destino, con la Juventus che resta alla finestra.

Dembelè, la posizione del Barcellona

Dembelè come noto è in scadenza di contratto a giugno 2022 e da mesi la questione relativa il suo rinnovo va avanti, senza ancora una fumata bianca. Intanto alcuni dei maggiori club internazionali si sono messi in fila, alla ricerca di un colpo a zero che sarebbe assolutamente sensazionale per il valore del calciatore. È vero che in blaugrana Dembelè non è riuscito ad affermare la continuità che aveva con il Borussia Dortmund, ma soprattutto in questo momento storico, sarebbe fondamentale per i catalani trattenerlo. Intanto, le discussioni per il suo futuro vanno avanti e sembrano arrivate a un momento cruciale.