Inter-Juventus, dopo la paura il sollievo | Allegri sorride

Inter-Juventus, dopo la paura il sollievo. Finalmente Allegri sorride. Ecco le ultime notizie dalla Continassa in vista del derby d’Italia di domenica

Dopo la paura il sollievo. Perché dalla Continassa, finalmente, arrivano delle buone notizie per Massimiliano Allegri. Che sta preparando il derby d’Italia contro l’Inter di domenica sera, una partita che potrebbe dare la svolta definitiva alla stagione bianconera.

Dopo il rientro vittorioso dalla Russia, la squadra già ieri ha svolto una seduta di scarico. E come si legge nel report bianconera, questa mattina è tornata a lavoro. Con in testa solamente i nerazzurri di Simone Inzaghi, in una delle gare più sentite di tutta la stagione da entrambe le parti.

Inter-Juventus, sollievo Dybala: lavora con il gruppo

Ecco il notiziario giornaliero della Juventus, apparso sul sito ufficiale della società bianconera. Ovviamente, si parla dell’Inter, con Allegri che sta cercando di preparare al meglio la partita anche se il tempo a disposizione è comunque poco. “Per farlo questa mattina il gruppo si è concentrato sulla costruzione della manovra e coloro che non hanno giocato mercoledì sera hanno chiuso l’allenamento odierno con una partitella su campo allungato. Paulo Dybala ha svolto intera seduta di allenamento in gruppo”. Ed è questa ultima notizia che riempie di gioia Dybala, che dopo la paura per il furto nella sua casa, tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda le sue condizioni fisiche. Lui, al derby d’Italia, ci sarà. Forse anche dal primo minuto.