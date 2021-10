Calciomercato Juventus, si riapre la trattativa | Vuole i bianconeri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna parlano di una possibile riapertura per una trattativa sentitissima dal popolo bianconero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna una notizia che fa felice i tanti tifosi bianconeri. ‘Todofichajes.com’ con tanto di titolo esplicativo annuncia di una volontà del portiere italiano di andarsene già dopo pochi mesi dal suo arrivo. Stiamo parlando di Donnarumma, l’ex Milan e titolarissimo della nazionale azzurra vorrebbe già lasciare Parigi per andare alla Juventus.

Donnarumma vuole la Juventus

Secondo il portale spagnolo il nazionale azzurro avrebbe già chiesto di andare via. Il suo futuro se lo immaginava completamente diverso e la sua attuale situazione in Francia non lo soddisfa. Il desiderio infatti sarebbe quello di tornare in Italia scegliendo la Vecchia Signora. Proprio la squadra bianconera era molto vicina a chiudere Donnarumma dopo l’addio dal Milan ma alla fine il giocatore scelse Parigi, adesso la situazione sembra completamente diversa.

Il nazionale azzurra vorrebbe poter tornare in Italia subito ma l’attuale situazione economica dei bianconeri non permetterebbe l’acquisto già nel mercato invernale di gennaio, pertanto, se le fonti venissero confermate, la trattativa potrebbe riaprirsi in estate quando la Juventus sarà più libera di muoversi economicamente.