Juventus, countdown verso l’Inter con un dubbio importante

Superato lo scoglio Zenit, adesso la Juventus si rituffa nell’atmosfera campionato visto che all’orizzonte c’è una grande sfida.

Domenica infatti si gioca contro l’Inter, la squadra favorita numero uno per lo scudetto visto che i nerazzurri sono campioni d’Italia in carica. Un grande confronto insomma nel quale la Juve sarà chiamata a disputare una gara perfetta per arrivare a conquistare l’ennesima vittoria di questo periodo positivo. La squadra ha ormai una identità precisa, basata sulla solidità difensiva e sulla capacità di pungere in avanti con uno dei suoi assi. Allegri si ritrova con un gruppo in forma e motivato a mille, ma anche con un dubbio importante.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, per Dybala speranza panchina

Il dubbio è ovviamente legato alle condizioni di Paulo Dybala. L’argentino sta proseguendo nel suo recupero dopo l’infortunio che lo ha colpito contro la Sampdoria. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se riuscirà ad essere protagonista di questa sfida contro l’Inter. L’impressione è che comunque, anche in caso di disponibilità del calciatore, Dybala possa andare al massimo in panchina e giocare uno spezzone di gara. Ma, come detto, indicazioni arriveranno solo dai prossimi allenamenti. Certamente per la Juventus sarebbe molto importante poter contare sul suo numero dieci.