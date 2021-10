Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per il centrocampo di Allegri

Allegri ha dato il suo assenso all’assalto ad un giovane centrocampista che milita in Serie A. Si trata del prmettente mediano della Roma Villar.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Roma Josè Mourinho, dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt di ieri per 6-1 avrebbe bocciato ben 5 giocatori. Il tutto per via del loro scarso rendimento. Tra di questi figura anche il centrocampista spagnolo Villar, già accostato alla Juventus. Oggi allora diventa un obiettivo più abbordabile visto lo scarso feeling con l’allenatore portoghese. Si tratta di uno dei migliori giovani in organico ai giallorossi che però faticano a dargli lo spazio sperato. Un anno fa con Fonseca, invece, giocava e anche tanto.

Villar, il calciatore piace

Ecco le parole del tecnico portoghese: “Se potessi giocare sempre con gli stessi, lo farei. Questo, però, è un grande rischio, c’è grande differenza di qualità tra un gruppo di calciatori e un altro gruppo, ho deciso che in questa fase era giusto fare questi cambi“. Juventus e Milan sono sulle tracce di Villar e potrebbero pensare a una nuova offerta da presentare a gennaio. Dopo le ultime gare e le parole di Mourinho, però, potrebbe avere un prezzo ridotto e per questo le due compagini di Serie A potrebbero provare a prenderlo per circa 10 milioni di euro.