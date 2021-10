Calciomercato Juventus, colpo a zero dalla Premier | “Assist” ufficiale

Calciomercato Juventus, cambia tutto per gennaio: non parte più. La decisione del club è chiara: la svolta è servita.

Tra le priorità delle prossime sessioni di calciomercato della Juventus, impossibile non menzionare l’acquisto di un attaccante boa, che funga da punto di riferimento per un reparto al quale mancano inevitabilmente i goal di Cristiano Ronaldo.

All’indomani della partenza del portoghese, Cherubini ha deciso di virare su un profilo giovane e che conoscesse l’ambiente come Kean: tuttavia, la sensazione è che la Vecchia Signora ritornerà a rintuzzare l’attacco, soprattutto se dovessero scorgersi degli spiragli importanti. Il primo nome sulla lista resta quel Dusan Vlahovic che ormai è giunto alla rottura definitiva con la Fiorentina, ma il serbo è legato ai Viola da un contratto fino al 2023, e già la prossima estate si potrebbero creare i presupposti per un’asta furiosa a livello internazionale. Ragion per cui, non è detto che poi alla fine “Madama” non decida di virare su un altro obiettivo, dai costi relativamente inferiori.

Calciomercato Juventus, non tramonta Lacazette: la posizione di Arteta è chiara

Accostato alla Juve già in estate, quello di Alexandre Lacazette è un profilo che potrebbe stuzzicare e non poco i bianconeri, che stanno valutando se imbastire una trattativa a costo zero. Infatti, il contratto dell’ex Lione scade il prossimo anno, e l’intenzione dei Gunners sarebbe quella di non rinnovargli il contratto: Arteta, però, stando a quanto riferito dal “The Sun”, avrebbe posto un veto alla cessione del francese nella finestra invernale di calciomercato. Ragion per cui, le chances che il calciatore possa andare via dall’Arsenal a zero il prossimo giugno sono molto alte: in Italia, oltre alla Juventus, anche il Milan e la Fiorentina hanno mostrato un timido interesse.