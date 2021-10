Calciomercato Juventus, niente riscatto: ritorno di fiamma per il pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, pazza idea relativa al pupillo di Allegri: il ritorno di fiamma avrebbe del clamoroso.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Juventus, match chiave per la stagione dei bianconeri, che dopo aver inanellato una striscia di vittorie utili consecutive piuttosto importante, cercano ore conferme sul campo dell’eterna rivale, in quella che si preannuncia un match assolutamente vibrante, da vivere tutto d’un fiato.

L’attenzione dei dirigenti bianconeri, e non potrebbe essere altrimenti, è rivolta però anche al mercato, per provare a rintuzzare quelle defayance palesate dalla compagine di Allegri soprattutto nelle prime apparizioni stagionali. Con Bentancur e Locatelli, il tecnico livornese sembra aver trovato una prima quadra al proprio centrocampo, ma è inevitabile che per fare il salto di qualità in Europa, sia necessario un innesto tecnico e d’esperienza.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, occhi puntati sulla stella | Mendes il tramite

Calciomercato Juventus, niente riscatto per Saul: possibile ritorno di fiamma?

Passato in prestito al Chelsea nelle ultime ore della scorsa sessione estiva di calciomercato, Saul sta faticando a trovare spazio, avendo messo a referto soltanto tre presenze: ecco perché, stando a quanto riferito da “La Razon“, appare piuttosto difficile che i Blues entrino nell’ordine di idee di formalizzare il riscatto del centrocampista spagnolo. Ecco perché, secondo calciomercato.it, il calciatore di proprietà dell’Atletico potrebbe entrare nuovamente nel mirino della Juventus, anche perché il suo rapporto con Simeone si è definitivamente incrinato, e le chances di una sua permanenza a Madrid sono minime.