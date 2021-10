Calciomercato Juventus, spunta il Real | Accordo ad una condizione

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid monitora la situazione con estremo interesse: l’accordo si raggiungerà così.

Le strade di Real Madrid e Juventus potrebbero ritornare ad incrociarsi molto presto. No, questa volta non ci stiamo riferendo all’eterna questione Superlega, ma agli intrecci di mercato di due club che sovente hanno imbastito trattative fra di loro, ma che potrebbero trovare un terreno di scontro a stretto giro di posta.

Che la Juve cerchi un centrocampista polivalente e duttile non è certo una novità, così come non può essere definita tale gli spifferi relativi ad un presunto interesse “bianconero” per van De Beek, il cui contratto con il Manchester United scade nel 2025. I “Red Devils”, però, lo hanno messo candidamente alla porta, invitandolo a cercarsi una nuova squadra; motivo per il quale, l’entourage del gioiellino olandese stanno tastando il terreno, per capire gli spiragli relativi ad un suo addio alla Premier già a gennaio. Cherubini ha effettuato qualche timido sondaggio, ma sarebbe disposto ad intavolare l’operazione solo sulla base del prestito, e non a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, su van De Beek c’è anche il Real: nodo cessioni

La situazione, però, potrebbe ben presto cambiare, dal momento che secondo quanto riferito da defensacentral.com anche il Real Madrid starebbe monitorando la situazione, con l’ex Ajax che sarebbe lusingato all’idea di approdare alle Merengues che, dal canto loro, devono prima piazzare qualche cessione: Isco e Ceballos, in questo senso, sarebbero i principali indiziati a lasciar spazio a van De Beek, il cui futuro comunque resta ancora tutto da scrivere.