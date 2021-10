Juventus, Allegri non scioglie i dubbi di formazione

La Juventus ormai è pronta per affrontare la prossima sfida, il big match della decima giornata di serie A contro l’Inter di Inzaghi.

Una partita assolutamente da vincere per il prestigio, per i tifosi ma soprattutto per la classifica. Bisogna recuperare terreno da chi sta davanti e prendersi i tre punti contro una diretta rivale per lo scudetto sarebbe fondamentale. La Juventus ha praticamente svuotato l’infermeria, per cui i dubbi sull’undici titolare che scenderà in campo sono tanti. Dubbi che nemmeno Allegri ha sciolto parlando alla vigilia del match.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, Allegri non dà indizi sull’undici titolare

“La formazione non l’ho ancora decisa. Chiesa mercoledì sera ha fatto una buona partita, ha concluso diverse volte in porta. Chiellini è pronto per giocare, stanno bene anche Bonucci, de Ligt e Rugani. Di questi quattro ne faccio giocare due” sono le parole del tecnico riportate dal sito ufficiale bianconero. Per questo big match Allegri potrebbe affidarsi ai primi due, cerniera anche della nazionale. Nessuna indicazione da Allegri nemmeno per il centrocampo. “Rabiot si è negativizzato, bisogna vedere come è uscito fuori da questa situazione. Arthur è cresciuto molto ma ha bisogno di riprendere la condizione“. Dubbi dunque che saranno sciolti solo in extremis.