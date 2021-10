Calciomercato Juventus, gli ultimi dettagli sulle manovre dei bianconeri: 8 milioni di euro sul piatto per trovare l’intesa definitiva.

Oltre a sfidarsi sul campo tra poche ore, Inter e Juventus potrebbero dar vita a dinamiche di mercato convergenti anche sul piano delle trattative di mercato, dal momento che alcuni calciatori sono entrati nel mirino dei due club.

Entrambe le squadre, infatti, necessitano di alcuni rinforzi, in maniera tale da incrementare il tasso qualitativo di due rose che, pur competitive, mostrano delle lacune. L’Inter, ad esempio, ha sostituito il partente Lukaku con Correa a Dzeko, ma si trova a dover sbrogliare la matassa Sanchez, legato ai nerazzurri da un contratto sontuoso, ma che fino ora Inzaghi ha impiegato con il contagocce. Scenario per certi aspetti analogo in casa bianconera, con Cherubini che ha cercato di tamponare l’addio di Ronaldo con l’innesto di Moise Kean, con l’italiano che però ha viaggiato a corrente alternata in questo inizio di stagione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, altro che Marotta: Salah e De Bruyne bloccati

Calciomercato Juventus, piano diabolico per Lucca: 8 milioni sul piatto

Non è un caso ad esempio, che si possano creare a breve per i presupposti di un derby d’Italia per quanto riguarda il bomber del Pisa Lorenzo Lucca, che sta impressionando gli addetti ai lavori per costanza di rendimento e prolificità in termini di goal. Sull’attaccante italiano hanno messo gli occhi molte squadre del nostro campionato, tra cui l’Inter e la Juve, oltre al Milan, con la Vecchia Signora che però, stando a quanto riferito da interlive.it, partirebbe da una posizione di sostanziale vantaggio non solo perché potrebbe entrare nell’ordine di idee di mettere sul piatto un’offerta da 8 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza, ma anche per i rapporti che legano il Pisa e i bianconeri.